При пожаре в центре Москвы погиб человек

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13.12.2020, 12:01, Новости дня

Пожар охватил жилой дом на Цветном бульваре в центре Москвы, в результате чего погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В жилом доме по адресу: Цветной бульвар, д. 21, стр. 6 в квартире на пятом этаже возник пожар. Из квартиры был эвакуирован человек, предположительно, он погиб», – сказал источник Агентства городских новостей «Москва», отметив, что здание постройки 1917 года, есть угроза перехода огня в перекрытия.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве сообщили, что пожар  происходит в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. На месте работают пожарные, обстоятельства выясняются. 

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода загорелся жилой дом. Жертвами пожара стали заводчик собак и около 30 его питомцев.



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