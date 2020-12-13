 

Израиль нанес серию авиаударов по целям в Сирии

13.12.2020, 12:04, Новости дня

Израильские ВВС нанесли авиаудары по иранским базам, расположенным в южной, центральной и восточной частях Сирии, сообщил центр мониторинга за соблюдением прав человека арабской республики.

В результате атаки погибли семеро боевиков, двое из которых оказались сирийцами и пять были проиранскими. Кроме того, убиты двое военнослужащих ВВС Сирии, передает MIGnews.com со ссылкой на руководителя центра мониторинга Рами Абделя Рахмана.

Уточняется, что израильские самолеты атаковали переправы в Саламии и Ас-Сабуре в провинции Хама, а также военные базы в провинции Дейр-эз-Зор вдоль границы с Ираком и недалеко от границы с Иорданией. Сирийские ПВО ответили на авиаудары Израиля, отмечается в сообщении.

В конце ноября Израиль нанес ракетные удары по Сирии, атаковав район Джебель-эль-Маниа и армейские позиции у населенного пункта Рувейхана в провинции Эль- Кунейтра.

Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, 18 ноября армия Израиля атаковала цели, связанные с иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» и сирийскими вооруженными силами. Сирия сообщила о гибели трех военных в результате авиаударов Израиля.



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