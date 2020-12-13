Полицейские подозревают мужчину в поджоге отделения полиции во Львовской области
13.12.2020, 11:28, Новости дня
Полицейские задержали мужчину в Новояворовске Львовской области, который поджег местное отделения полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины во Львовской области 12 декабря.
Сообщение о возгорании в участковом пункте полиции поступило около 20.00. Огонь повредил окно и подоконник здания.
Пострадавших в результате возгорания нет, в это время отделение было закрыто.
По данным правоохранителей, мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку. Полицейские сообщили, что нашли обвиняемого в поджоге 27-летнего местного жителя через полчаса.
Следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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