А что ей оставалось, если не поверить? – Личное мнение

13.12.2020, 11:14, Разное

Пару месяцев назад комика Павла Волю спалили с какими-то девками. Наконец, он сам рассказал, что там после этого было.

«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram. И фейк-ньюс накатали столько статей: «Изменщик», «Эскортница». Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: «Я и 16-летняя эскортница». Думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой — и по глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов».

То есть, ничего не было? Ну, как посмотреть.

Жена дрищеватого Павлика, бывшая чемпионка Утяшева однозначно встала на сторону мужа.

Поверила ему, а не своим глазам. Фотография? Подстава. Все поверили? А я не верю.

Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали. И возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: «Святая женщина везет тебя, ублюдка». Стюардесса сказала Лясе: «Вам сыр, шампанского?» А мне просто кинула еду и ушла. Я думал, что она сейчас наклонится и скажет мне: «Тебе курицу, рыбу или шлюху принести? Что ты там любишь больше?» Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем».

Тех, кто вдруг подумал сейчас, какая Утяшева классная, хочу спросить: а предположим, что измена бы всё-таки состоялась. Что дальше?

У Утяшевой — ноль на счетах. Вон, тоже олимпийская чемпионка Липницкая вынужденно побежала зарабатывать три копейки к Плющенко — от хорошей жизни, что ли, связалась с корпорацией Бабы Яги?

Деньги — у Павлика. У Утяшевой — годы. Ну взбрыкнула бы она, не поверила мужу, что дальше?

А дальше — что там у неё есть? — квартиру сдавать, а самой вернуться в посёлок городского типа Раевский, откуда она родом? Устроиться в ДЮСШ тренером и получать 18 тысяч рублей? Ходить по судам и пытаться вытрясти на детей алименты? Согласитесь, тоже так себе вариант — официально на корпоратах не платят, всё в конвертах. А с конверта алиментов не сострижёшь.

В общем, молодец Утяшева! Как там говорят в народе? Мудрая женщина. Не верю своим глазам — очень правильная позиция. Было, не было — кто ж его знает? А тут и самоуважение, вроде как, сохранила, и всё осталось как прежде с финансовой точки зрения.

Мудро поступила Ляйсан, как считаете?