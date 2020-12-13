 

В РФ за сутки выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса

13.12.2020, 11:10, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 28080 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в РФ выявлено 28080 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5494 (19,6%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6425, Санкт-Петербурге – 3768, Московской области – 1444. Всего в стране выявлено 2 653 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 106 235 человек, из них 20 277 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 488 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 46 941 человека.

Накануне, 12 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28137. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 57.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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