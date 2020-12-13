В Бурятии сделали 31 декабря выходным днем

13.12.2020, 11:10, Новости дня

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о том, что 31 декабря в регионе станет выходным днем.

«Чтобы не создавать в магазинах ажиотаж после работы 31 декабря в сжатый срок, чтобы был более растянутый период подготовки, чтобы люди в очередях в магазинах не толкались и не создавать ковидную нагрузку», – цитирует «Интерфакс» главу региона.

Таким образом, уже 17 регионов из 85 объявили 31 декабря выходным днем.

Ранее правительство приняло решение, что последний день 2020 года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области, Костромской области и Татарстане. Затем губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днем.