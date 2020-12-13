Мнение: Маркетинг

13.12.2020, 10:56, Разное

Российская вакцина "Спутник V", вероятно, сможет защищать от новой коронавирусной инфекции около двух лет. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. А вот вакцина от "Пфайзер" – всего полгода.

Информация крайне вдохновляющая, но по всей видимости, в практическом плане абсолютно бесполезная. И уж кто-то, а врач-вирусолог это понимает гораздо лучше слушателей, которым он продает свою вакцину.

Вирусы мутируют. И более того – среди вирусов есть своя собственная внутривидовая конкуренция. Пищевой ресурс – человек (точнее, его органы), а значит, за каждый такой ресурс идет беспощадная борьба. В которой каждый раз кто-то побеждает. Причем кто именно, становится известным только по окончанию этой борьбы. Сегодня победитель свары – коронавирус Ковид19. Завтра будет кто-то другой. Уже поэтому вакцина от Ковид – не гарантия того, что через полгода она защитит от чего-то совершенно иного. Вполне может так случиться, что снова придет грипп. Или какой-нибудь другой коронавирус.

Вообще, с вирусами история ведь достаточно тёмная. В массовом сознании вирус – это всегда что-то ужасное. Хотя на самом деле в природе нет ни лишнего, ни хорошего, ни плохого. Сезонность ОРЗ можно объяснить вполне разумным доводом – смена климатических условий лето-зима (и обратно) требует ускоренной перестройки систем организма (в частности органов дыхания) на изменившиеся внешние условия. ОРЗ – это фактически стресс-тест, позволяющий перейти на новый режим в считанные дни. Заодно – и механизм отсеивания ослабленных особей популяции. Вторгаться в эти сложные и не до конца понятные механизмы с атомной бомбой, выжигая все – не самое разумное решение. Правда, если нужно продать вакцину, а на кону стоят миллиарды – то кому какое дело, какие будут последствия? Деньги – вот они. А последствия – они будут потом.