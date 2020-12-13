Мнение: Напоминание о Нанкинской резне

13.12.2020, 10:52, Разное

Картина китайского художника-карикатуриста Ухэ Цилиня к годовщине Нанкинской резни. Нанкинский мемориал разрушает храм Ясукуни. Новая работа автора призывает не забывать о геноциде китайцев японской военщиной.

Это его работы https://colonelcassad.livejournal.com/6370231.html недавно так взбудоражили Австралию https://colonelcassad.livejournal.com/6367477.html.

Автор отвергает обвинения в хайпе, заявляет, что своими работами он напоминает о тех военных преступлениях прошлого (это касается как Австралии, так и Японии с США), о которых те, предпочли бы забыть под предлогом политкорректности.

В Китае он со своим творчеством сейчас получил нешуточную популярность.