Мнение: Об антироссийском заговоре против американской демократии

13.12.2020, 10:50, Разное

Кое-что тайное, похоже, становится явным. И настойчиво требует объяснений. Но…

Не люблю теории заговора и, особенно, конспирологов. Но тут – случай исключительный, беспрецедентный. В котором так и хочется воскликнуть «Это же сговор!». Или даже форменный заговор.

Иначе просто сложно объяснить вот это.

Американский сайт Breitbart News, специализирующийся на новостях о сильных мира сего, собрал шокирующие факты о тотальной и, похоже, скоординированной лжи 14-ти ведущих американских СМИ в ходе недавней президентской избирательной кампании. Лжи, благодаря которой сонный кандидат от демократов Джо #Байден был избавлен от необходимости отвечать на слишком неудобные вопросы о делах и делишках своего сына Хантера, некоторые из которых были проникнуты коррупционным душком. Возможно, это стало одним из решающих факторов победы над пока ещё действующим президентом #США Дональдом Трампом.

По мнению Breitbart News, после появления в октябре проверенной и подтверждённой на сегодня сенсационной новости о ноутбуке Хантера Байдена корпоративные #СМИ в очередной раз объединились, чтобы ввести страну в заблуждение. А поскольку обе партии истосковались по добрым старым дням, когда в ходу была фальшивка о сговоре с Россией, они без промедления нырнули в этот колодец.

Как известно, скандальная новость о сданном в починку ноутбуке Хантера Байдена, содержавшего очень интересные электронные письма, стала широко распространяться накануне президентских выборов. Сочувствовавшие демократам #СМИ были в отчаянии. Им надо было срочно погасить вполне обоснованный, как они прекрасно понимали, #скандал. И – сговорились, как уничтожить правдивую историю.

«Пусть наши приятели из глубинного государства рассказывают ложь, как они делали это все четыре года, раскручивая фейковую историю о сговоре с Россией! Но на сей раз они должны сказать, что ноутбук Хантера Байдена — фальшивка, созданная Россией. Это позволит нам не сообщать то, что является правдой».

Так средства массовой информации и поступили. Они повели себя как государство в государстве.

Пятьдесят их представителей в один голос заявили, что история про ноутбук Хантера очень похожа на российскую дезинформацию. Доказательств у них не было. Никаких. Потому что доказательств этих не существует. Они сказали так, поскольку это было нужно для победы Байдена-старшего.

Вот здесь Breitbart News приводит массу примеров таких сообщений, похожих, как по методичке. Теперь, после утверждения всеми штатами состава коллегии выборщиков, те же СМИ нехотя признаются, что все они знали: ноутбук существовал на самом деле, и в нём действительно были компрометирующие материалы.

Такой вот заговор умолчания. Последствия которого вполне понятны.

И вот это вот всё – и есть самая суть американской демократии?