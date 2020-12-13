 

Москва отдаляется от Лукашенко – эксперт

13.12.2020, 10:47, Разное

Известный обозреватель в сфере политики объявил, что Александр Лукашенко ощущает приближение тяжелых времен и поэтому выбрал новую хитрую тактику. По словам эксперта Дмитрия Дризе, президент Белоруссии пытается создать образ передовой опоры, который берет на себя удары врагов, защищая верного союзника – Россию.

Специалист отметил, что, вопреки стараниям и маневрам Батьки, Москва отдаляется от него. “Российское руководство не скрывает, что ему не нравится отсутствие хоть какого-то общественного диалога в Белоруссии”, – выразился эксперт.

Дмитрий Дризе убежден, что Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина, так как ощутимой поддержки ему ждать больше не от кого. Обозреватель отметил, что лидер Белоруссии понимает серьезность нарастающих угроз в виде санкций Европейского союза, падения экономики, гражданских протестов и неустойчивой позиции на политической арене.

Напомним, что Международный олимпийский комитет установил для Александра Лукашенко и его сына Виктора ограничения. Члены объединения постановили, что президент Белоруссии и его старший наследник отстраняются от присутствия на мероприятиях, которые организует высший действующий орган олимпийского движения.



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