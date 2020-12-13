Петросяну предрекли развод с Брухуновой из-за новой помощницы

13.12.2020, 10:46, Разное

Фанаты предрекли юмористу Евгению Петросяну развод с Татьяной Брухуновой из-за появления у него новой помощницы. Ее пришлось взять на работу, поскольку 30-летняя супруга ушла в декрет.

После официального развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян быстро женился. Недавно молодая супруга родила ему сына Вагана. Сейчас Татьяна Брухунова старается уделять максимум времени малышу, а рабочие дела выполняет помощница комика.

Ассистентка посещает вместе с Петросяном светские рауты, следит за его здоровьем. Фанаты уже начали сравнивать новую помощницу и Татьяну Брухунову, которая раньше занимала данную должность. Некоторые отметили, что девушки внешне очень похожи, к тому же у них один стиль одежды. По мнению пользователей Сети, Брухунову может ждать судьба Елены Степаненко.

Сам Петросян заявляет, что жена не ревнует его к новой помощнице. Комик признался, что в близких отношениях с Брухуновой пребывает уже десять лет. Тесная дружба между ними зародилась, когда юморист состоял в браке с Еленой Степаненко. Однако Евгений Ваганович не уточнил, когда отношения с Брухуновой перешли на новый уровень.