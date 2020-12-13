 

Петросяну предрекли развод с Брухуновой из-за новой помощницы

13.12.2020, 10:46, Разное

Фанаты предрекли юмористу Евгению Петросяну развод с Татьяной Брухуновой из-за появления у него новой помощницы. Ее пришлось взять на работу, поскольку 30-летняя супруга ушла в декрет.
После официального развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян быстро женился. Недавно молодая супруга родила ему сына Вагана. Сейчас Татьяна Брухунова старается уделять максимум времени малышу, а рабочие дела выполняет помощница комика.

Ассистентка посещает вместе с Петросяном светские рауты, следит за его здоровьем. Фанаты уже начали сравнивать новую помощницу и Татьяну Брухунову, которая раньше занимала данную должность. Некоторые отметили, что девушки внешне очень похожи, к тому же у них один стиль одежды. По мнению пользователей Сети, Брухунову может ждать судьба Елены Степаненко.

Сам Петросян заявляет, что жена не ревнует его к новой помощнице. Комик признался, что в близких отношениях с Брухуновой пребывает уже десять лет. Тесная дружба между ними зародилась, когда юморист состоял в браке с Еленой Степаненко. Однако Евгений Ваганович не уточнил, когда отношения с Брухуновой перешли на новый уровень.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Личное: Инстинктивное отвращение

15.07 / «Рабочее место должно быть безопасным»

03.11 / Кто создал загадочные пещеры Хуашань в Китае?

29.06 / Мнение: “Лыня”

04.12 / Мнение: Обзоры низкого уровня

12.12 / В ходе карабахской войны было уничтожено армянского оружия на 4,8 миллиарда долларов

19.11 / Ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака толстой кишки

21.11 / Обесценила депрессию – Личное мнение

30.10 / Ношение маски увеличивает риск падений у пожилых людей. Что делать?

10.11 / Мнение: Вернутся ли в Нагорный Карабах азербайджанские беженцы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска