Почему нельзя ставить елку на Новыйг год

13.12.2020, 10:46, Разное

В преддверии Нового года во всем мире начинают работать торговые точки, где продают елки. Однако существует версия, что ставить это дерево у себя дома нельзя. Эксперты предложили задуматься о причинах отказа от покупки «живой елки».

Историческая причина

Новогоднюю елку ассоциируют с деревом смерти. Некоторые считают старой русской традицией процесс украшения вырубленной елки игрушками, но на самом деле это далеко не так.

На Руси Новый год отмечался весной, когда наступал день весеннего равноденствия. Тогда прообразом выступала береза, которая символизируют любовь, жизнь, красоту и благоденствие. Именно это дерево первым распускалось с наступлением весны. Считалось, что оно отпугивает зло и притягивает здоровья. После крещения Руси Новый год все отмечали 1 марта, согласно действующему тогда календарю.

В 1699 году Петр I заменил календарь, поэтому праздник начал отмечаться 1 января. Новогодним деревом стала ель, как во всей Европе. Эту традицию правитель перенял у Германии. Славяне, в свою очередь, считали ель «деревом смерти», с ним были связаны погребальные ритуалы.

Указ Петра I предполагал, что ворота, улицы, дома, дороги, крыши трактиров должны были украшаться хвойными деревьями. Если на это не хватало средств, то существовало обязательство обломить хотя бы ветку ели.

Экологическая причина

Чтобы вырастить полноценную елку, требуется минимум десять лет. Речь идет о дереве среднего размера до 1,5 метра. Ель растет очень медленно, в год после посадки количество прибавляемых сантиметров составляет не более четырех. Далее она вырастает а 10-20 сантиметров. Всего дерево может простоять 250 лет.



Изображение взято с: pixabay.com

Каждый может посчитать, сколько лет в его доме присутствует елка. В зависимости от возраста человека может получиться целый парк вырубленных деревьев. Вечно-зеленые хвойные ели являются ценной породой. Вырубка леса приносит вред экологии в целом.

Энергетическая причина

Обычай установки елки придуман силами разрушения. Как правило, срубка новогоднего дерева происходит в дни, когда осуществляется рост нового энергетического витка. Таким образом, энергии становятся для Вселенной разрушительными, поскольку дерево обладает масштабными возможностями. Считается, что такая традиция способна разбить семьи.

Этическая причина

Если ель рубится ради развлечения, то это не хорошо. В процессе, когда у дерева забирается жизнь, должен быть особый смысл. Чтобы в доме стоял свежий запах ели, нет никакой необходимости рубить ее. Достаточно наломать несколько веток для создания особой атмосферы праздника.



Изображение взято с: pixabay.com

Гибель деревья – сокращение биогенного кислорода, которым дышит человечество. Таким образом, экологии во всем мире наносится огромный вред.