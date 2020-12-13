Очень странные божества из разных религий

13.12.2020, 10:48, Разное

Высказывания Матшишкапеу

Все женщины делают это, хотя и тщательно скрывают, так как все женщины — принцессы, а принцессы ничего подобного никогда не делают. Мужчины тоже это делают, но скрывают гораздо реже. Некоторые неприятные личности даже делают это напоказ и даже публично.

А вот представители племени инуитов — коренной народности Северной Америки, до сих пор умудряющейся выжить в суровых канадских лесах, считают, что с ними таким образом разговаривает божество. А потому, что же тут скрываться? Это божество зовут Матшишкапеу, и беседовать оно предпочитает чаще с мужчинами, нежели с женщинами.

Инуитские боги по-разному общаются со смертными. Кто-то предпочитает передавать свою волю грохотом барабанов, кто-то является людям во сне. А Матшишкапеу решил, что лучшим способом коммуникации со своими подданными является звук, издаваемый газами, выходящими через то место, через которое им и положено выходить.

Сами инуиты не всегда понимают, что именно пытается им сообщить Матшишкапеу, а потому, поевши обильно газообразующих продуктов, собираются все вместе и приглашают для расшифровки шамана (женщин, кстати, на эти сборища не зовут, и мы думаем, что женщины не обижаются, а, наоборот, очень благодарны свои мужчинам за подобную сегрегацию). Шаман — а что ему остаётся делать — приходит, выслушивает высказывания Матшишкапеу и истолковывает их. Но если вдруг одинокому охотнику где-то далеко в лесу пришло подобное сообщение, то он сам должен расшифровать его смысл. Ведь вряд ли ему удастся потом повторить все в точности в присутствии грамотного переводчика.

Толерантность ацтеков

У ацтеков было всё. Если вдруг миссионеры-католики начнут утверждать, что они принесли ацтекам что-то новое и именно потому уничтожили все их старое (вместе с самими ацтеками, но это, скорее всего, вышло случайно), то это неправда — ничего нового Католическая церковь ацтекам принести не могла, так как там и так всего было в избытке.

Хотите убедиться? Пожалуйста. У ацтеков имелись даже геи-проститутки. И не только они, но и божество им покровительствующее. Звали его — Ксочипилли, но сами ацтеки, не имевшие отношения к тем, кому он покровительствовал, но и не имеющие ничего против их существования (вот где начиналась толерантность и где она в своё время закончилась благодаря европейским миссионерам) стыдливо называли Ксочипилли «Принцем цветов».

Любопытные исследователи выяснили, что под цветами в данном контексте подразумевались своеобразные растения, куда входили, в том числе, некоторые виды грибов. Короче говоря, Ксочипилли — тот ещё бог. Он оказался покровителем не только мужеложства, не только продажной любви на этой почве, но ещё и галлюциногенов. Понятно, почему против него так ополчилась Церковь.

Тласолтеотль — богиня поедания грязи

Ещё одна представительница индейского пантеона с трудно выговариваемым именем — Тласолтеотль. Но от неё, поверьте, было гораздо больше пользы, чем от предыдущего божества. Дело в том, что Тласолте-отль — это, «санитар леса», клинин-говая компания ацтеков — и все в одном лице. Короче говоря, богиня, поедающая (безо всякого для себя вреда) грязь, отходы, трупы, фекалии и все, что сгнило, испортилось и разложилось. Очень-очень полезная богиня — во многих конфессиях такой ох как не хватает!

Кстати, вот ещё момент, который показывает правильное отношение верующих индейцев к своим богам. Тласолтеотль была ещё и покровительницей бань. Надо же где-то помыться после столь грязного и утомительного труда?

Сапона — бог оспы

У народности йоруба (это уже Западная Африка) тоже, помимо всех прочих, имелся очень странный бог. Его звали Сапона, и он «заведовал» оспой. Правда, тут дело тёмное. Служители культа Салоны, прикрываясь его именем, просто собирали деньги с людей независимо от того, верят ли те в Сапону или нет. Делали они это гораздо проще и откровеннее, чем служители других культов — приходили в первый попавшийся дом и требовали мзду, а если денег им не давали или их было мало, то осыпали дом и живущих в нём струпьями, соскобленными с больных оспой.

Когда в Африку прибыли врачи со своими прививками от оспы, чтобы бороться с бесконечными эпидемиями, то у служителей культа Салоны началась истерика. Ещё бы, такую «кормушку» закрывают! Доходило до убийства ни в чём не повинных докторов. Но вскоре Сапону запретили на законодательном уровне — тут и кривая эпидемий резко пошла вниз. А вообще, согласитесь, свинство какое-то — специально заражать людей смертельной болезнью.

Вечная свинья

Кстати, о свиньях, точнее о том, чем боги питаются. На бродячих иудеев с неба сыпалась манна (прозванная, соответственно, небесной), состава и вкуса которой до сих пор никто не знает. Греческие боги, согласно мифам, питались амброзией, запивая её нектаром или наоборот. С нектаром и амброзией те же проблемы, что и с манной — есть предположения, что речь идёт о вине и меде, но это всего лишь предположения. Известно только, что потребление внутрь нектара и амброзии гарантировало вечную жизнь. Информация о вкусе, цвете и основном составе этих продуктов покрыта тайной.

Но стоит нам обратить внимание на скандинавских богов, как тут же становится понятно, что их кухня гораздо ближе нам, чем странные яства какие-то греческих или римских божеств. Ведь любимая еда скандинавских небесных властителей — Сехримнир!

Сехримнир — настоящая мечта гурмана. Нет, не только гурмана. Сехримнир — это мечта любого человека, если он, конечно, не мусульманин и не вегетарианец. Это — пища богов, и вы с нами согласитесь, как только узнаете, что такое Сехримнир.

Не будем тянуть кота за хвост, тем более что подзаголовок уже раскрыл эту тайну. Итак, Сехримнир — это бесконечный бекон! Свежий, нежный поросёнок, которого доблестные викинги, уже заслужившие своё место в Валгалле, поедают в варёном или жареном виде ночь напролёт, но который утром возрождается, чтобы в течение следующих суток опять быть съеденным и так далее. Не позавидуешь Сехримниру, но что поделать — хозяева Валгаллы в первую очередь заботились о своих постояльцах, а не о свиньях. И, кстати, из этой информации можно сделать вывод, что вегетарианцам в Валгалле придётся голодать — о вечной капусте и моркови в скандинавских мифах не упоминается.