Мнение: Почему я недоволен отменой жалобных книг

13.12.2020, 10:40, Разное

С 01 января в России отменяют книги жалоб. Минпромторг полагает, что книги жалоб морально устарели, так как магазины уже не подчиняются министерству торговли СССР, из-за чего могут себе позволить игнорировать жалобы. Логика такая: если в магазине плохое обслуживание, люди молча проголосуют ногами в соседний магазин, наказав тем самым неумелых торговцев рублём:

https://rg.ru/2020/09/02/minpromtorg-knigu-zhalob-zamenili-goriachie-linii-i-socseti.html

Лично я в корне не согласен с таким подходом.

Во-первых, книга жалоб — замечательный громоотвод. Сейчас недовольный покупатель требует жалобную книгу и изливает свои эмоции на бумагу. Если книгу ему не дадут, покупатель может в погоне за справедливостью и плюнуть в продавца, и вцепиться ему в волосы.

Во-вторых, если министерство торговли СССР давно уже умыло руки, то владельцы бизнеса по-прежнему руководят своими организациями. Наличие книги жалоб дисциплинирует. Прежде, чем вылить посетителю суп за шиворот, нерадивый официант думает: «сейчас посетитель попросит книгу жалоб, напишет там что-нибудь плохое, директор ресторана прочтёт отзыв и будет меня ругать». Нет книги, нет и проблемы. Можно расслабиться, можно показать неприятные стороны своего характера.

В-третьих, в книгу жалоб часто пишут и благодарности. В магазинах работают живые люди, которым важно знать, что они заняты полезным и нужным делом. Благодарности в книгах оставляют не каждый день, однако они здорово поднимают настроение всем причастным.

В-четвёртых, «голосование ногами» возможно только в том случае, когда голосующие имеют всю полноту информации, когда они достоверно знают, что вот этот магазин плох, а вот этот хорош. Если в магазине продают просроченные продукты одному из 20 покупателей, причём травится ими далеко не каждый из этих «везунчиков», большая часть посетителей остаётся в счастливом неведении относительно качества своего рациона.

Да, соглашусь, книги жалоб — крайне несовершенная система рейтинга. Однако ничего взамен Минпромторг-то не предлагает!

У нас в интернете есть сайты рекомендаций, многие из них весьма обширны. Почему бы Минпромторгу не создать элементарную поисковую систему, которая при вводе названия или ИНН выдавала бы ссылки на отзывы на конкретный магазин? Если ещё и принудить сайты рекомендаций вычищать фальшивые отзывы ботов, институт торговой репутации начнёт работать куда как лучше.