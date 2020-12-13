В российском сегменте МКС произошел сбой в системе подачи кислорода

13.12.2020, 10:17, Новости дня

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошел очередной сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

Согласно переговорам, космонавт Сергей Рыжиков сообщил в подмосковный центр управления полетами об аварийном выключении «Электрона». Он добавил, что отказ произошел из-за низкого давления в системе и совпал по времени с отключением пылесоса, который используется для уборки на российском сегменте станции. Многократные попытки включить «Электрон» не привели к успеху, специалисты на Земле разбираются с проблемой, передает РИА «Новости».

Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

22 октября разработчик системы получения кислорода «Электрон-ВМ», которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.

Напомним, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс прибыли на борт МКС 14 октября на борту корабля «Союз МС-17», установив рекорд по скорости полета до станции.