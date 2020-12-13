 

Трамп начал искать спецсоветника для расследования выборов в США

13.12.2020, 10:17, Новости дня

Глава американской администрации Дональд Трамп планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США, а также вопросов, связанных с сыном Джо Байдена, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников, несколько дней назад Трамп поручил своим советникам начать поиск людей, которые могли бы занять должность спецсоветника. Отмечается, что ряд чиновников Белого дома и сторонники Трампа в Конгрессе США также настаивали на необходимости назначения такого человека. Один из осведомленных источников сообщил, что руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявлял о том, что Трамп хочет назначить такого советника как можно скорее, передает РИА «Новости».

Ранее генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.

Напомним, Трамп обвинил Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma. Американский писатель, адвокат и журналист Гленн Гринвальд в интервью Fox News назвал позором замалчивание расследования дела сына Байдена.



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