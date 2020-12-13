Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

13.12.2020, 10:17, Новости дня

Европейская киноакадемия признала лучшим фильмом года картину «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга.

На «Лучший фильм» также были номинированы «Берлин, Александерплац», «Тело Христово», «Мартин Иден», «Нарисованная птица» и «Ундина». Церемония награждения прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Создатели фильма «Еще по одной» получили также призы за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Награду за лучшую мужскую роль получил сыгравший в «Еще по одной» Мадс Миккельсен. Лучшей актрисой признали Паулу Бер за роль в фильме «Ундина».

Румынские документалисты получили награду в номинации лучшее неигровое кино за фильм «Коллектив». Приз международной федерации кинопрессы получил фильм «Соле».

Ранее сообщалось, что рейтинг главных российских актеров десятилетия возглавил Данила Козловский, на втором месте оказался Александр Петров, а на третьем – Петр Федоров.