В Украине от COVID-19 умерло больше 15 тыс. человек

13.12.2020, 9:44, Новости дня

За сутки 12 декабря в Украине подтвердили 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его данным, среди новых пациентов – 494 ребенка и 313 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 969 человек, умерли – 156, выздоровели – 7 563.

При этом, сообщил министр, 12 декабря в Украине провели 41 489 тестов на COVID-19 (в частности, методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7896).

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 894 215 человек, из них выздоровели – 501 564, а умерли – 15 154. Также в общем было проведено более 5 млн ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Киев – 91 138;

Винницкая область – 19 801;

Волынская область – 28 019;

Днепропетровская область – 49 074;

Донецкая область – 29 398;

Житомирская область – 34 073;

Закарпатская область – 26 016;

Запорожская область – 41 995;

Ивано-Франковская область – 40 668;

Киевская область – 48 523;

Кировоградская область – 7166;

Луганская область – 7889;

Львовская область – 53 662;

Николаевская область – 23 864;

Одесская область – 57 699;

Полтавская область – 29 121;

Ровенская область – 36 117;

Сумская область – 35 702;

Тернопольская область – 31 165;

Харьковская область – 62 324;

Херсонская область – 13 972;

Хмельницкая область – 34 800;

Черкасская область – 31 209;

Черновицкая область – 36 695;

Черниговская область – 24 125.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/838459316697065

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 811 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.