 

В Украине от COVID-19 умерло больше 15 тыс. человек

13.12.2020, 9:44, Новости дня

За сутки 12 декабря в Украине подтвердили 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. 

По его данным, среди новых пациентов – 494 ребенка и 313 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 969 человек, умерли – 156, выздоровели – 7 563. 

При этом, сообщил министр, 12 декабря в Украине провели 41 489 тестов на COVID-19 (в частности, методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7896). 

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 894 215 человек, из них выздоровели – 501 564, а умерли – 15 154. Также в общем было проведено более 5 млн ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

Киев – 91 138;
Винницкая область – 19 801;
Волынская область – 28 019;
Днепропетровская область – 49 074;
Донецкая область – 29 398;
Житомирская область – 34 073;
Закарпатская область – 26 016;
Запорожская область – 41 995;
Ивано-Франковская область – 40 668;
Киевская область – 48 523;
Кировоградская область – 7166;
Луганская область – 7889;
Львовская область – 53 662;
Николаевская область – 23 864;
Одесская область – 57 699;
Полтавская область – 29 121;
Ровенская область – 36 117;
Сумская область – 35 702;
Тернопольская область – 31 165;
Харьковская область – 62 324;
Херсонская область – 13 972;
Хмельницкая область – 34 800;
Черкасская область – 31 209;
Черновицкая область – 36 695;
Черниговская область – 24 125.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/838459316697065

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 811 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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