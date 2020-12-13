 

В Канаде будут платить компенсацию за побочные эффекты от вакцин

13.12.2020, 9:44, Новости дня

В Канаде будут выплачивать компенсацию, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты, сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады.

Компенсация будет распространяться на все вакцины, которые официально используются с разрешения Департамента здравоохранения страны, в том числе и на вакцину против COVID-19.

В ведомстве отметили, что после вакцинации нередко возникают легкие и безвредные побочные эффекты и это нормальная реакция организма на приобретение иммунитета против болезни. Вместе с тем, серьезная побочная реакция на вакцину также возможна, но случается крайне редко (менее 1 случая на миллион).

Именно из-за тяжелых случаев побочных эффектов Агентство общественного здоровья Канады и приняло решение о введении программы поддержки для людей с усложнениями после вакцинации.

10 декабря министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину BNT162b2 от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech для иммунизации граждан страны.

Канада стала третьей в мире страной, которая одобрила широкое использование BNT162b2. Первой была Великобритания (решение приняли 2 декабря), вторым – Бахрейн – власти страны объявили, что одобрили вакцину 5 декабря, пишет Reuters.

По состоянию на утро 13 декабря в Канаде COVID-19 подтвердили у 458,5 тыс. человек, из них 13,4 тыс. умерли, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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