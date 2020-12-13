 

Россиянам пообещали «сибирские морозы»

13.12.2020, 9:40, Новости дня

Сибирские морозы до 35-50 градусов ожидают жителей Якутии и Красноярского края на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На следующей неделе будут резкие изменения температуры. В Якутии и Красноярском крае температуры будут по-настоящему зимние: минус 45-50 градусов и минус 35-40 градусов. Температура ниже нормы в Красноярском крае на 10-12 градусов, например. Это как раз та погода, которую принято ассоциировать с сибирскими морозами», – цитирует ТАСС Вильфанда. 

Он отметил, что такой холод связан с антициклоном, который растянулся от юга европейской части РФ до границы с Монголией.

Ранее Вильфанд заявил, что осень 2020 года стала самой теплой в РФ за всю историю метеонаблюдений. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Путин выразил соболезнования премьеру Греции в связи с землетрясением

25.09 / Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией

11.12 / В Америке представили гибрид летающего дрона и бабочки

09.07 / Жители Чукотки присоединились к акции «Сад памяти»

21.10 / Президент Болгарии ушел на карантин. Он общался с больным COVID-19 военным чиновником

18.08 / Стартовали продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

24.06 / Автор American Conservative рассказал, как превратился в «расиста»

04.07 / “Ротор” может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне

26.11 / Экс-участник “Танцев со звездами” Мельник показал, как ему пудрят живот

19.11 / В Минфине Украины заявили, что у МВФ вызывают беспокойство некоторые пункты антикоррупционной реформы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска