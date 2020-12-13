 

Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Японии

13.12.2020, 9:40, Новости дня

В японской префектуре Сига был выявлен еще один очаг распространения птичьего гриппа с высокой патогенностью.

По данным агентства Kyodo, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что это уже десятая японская префектура, где на местных птицефабриках были выявленные инфицированные куры.

В связи со сложившейся ситуацией министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии провело экстренное совещание, в ходе которой обещало оказать администрации префектуры Сига помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа.

После выявления инфекции в префектурах Кагава, Миядзаки, Хего, Нара, Хиросима, Фукуока, Оита, Окаяма и Вакаяма в Японии уже было уничтожено более 2,5 млн кур.

В начале декабря сообщалось, что в Южной Корее выявили новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы.

До этого вспышку птичьего гриппа фиксировали на юго-западе Японии. 27 ноября птичий грипп выявили в Бельгии и Норвегии. В тот же день РФ из-за птичьего гриппа запретила ввоз птицеводческой продукции из Польши. Кроме того, в середине ноября новый случай опасного штамма птичьего гриппа H5N8 выявили в Южной Корее.



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