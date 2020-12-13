 

Американские информационные передачи будут лишены возможности попасть во вкладку «Интересное» в Яндекс.Эфире

13.12.2020, 9:37, Разное

Глава «Яндекса» Аркадий Волож сделал совместное с представителем Роскомнадзора Андреем Липовским заявление, где рассказали про нововведения, принятые российский видеохостингом «Яндекс.Эфир». Так, с 1 января 2021 года прямые эфиры и передачи американских новостных агентств не попадут во вкладку «Интересное».

К такому решения разработчики пришли после инцидента с Владимиром Соловьёвым, когда Youtube не добавил очередной эфир журналиста на вкладку «в тренде».  «Яндекс.Эфир» незамедлительно ввёл санкции против американских СМИ, ограничив возможность попасть работам американских журналистов в «Интересное». В руководстве «Яндекса» также добавили, что контент Соловьёва будет стабильно попадать в тренды «Яндекс.Эфира».

«Американцы совершили очередной акт подрыва свободы слова, не добавив мои передачи, где представлены мнения разных сторон и каждому даётся возможность обосновать свою позицию, в раздел трендов. Они лишь подтвердили свою ущербность. Закат Америки не за горами. Приятно, что наши отечественные программисты подали пример нашим чиновникам и не стали терпеть издевательств со стороны американского Youtube и нанесли ответный удар в разы мощнее американского. Госдеп облажался, все их деньги, вложенные в пропаганду через финансирование всяких НКО пошли на ветер», — похвалил «Яндекс» и Роскомнадзор Владимир Соловьёв.

Ранее московский суд обязал Google выводить в рекомендации Youtube «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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