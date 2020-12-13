17 декабря с 10:00 до 17:00 по московскому времени супермаркеты снизят цены на продукты

13.12.2020, 9:26, Разное

Всероссийская ассоциация ритейлеров сообщила о достижении договорённости с высшими лицами государства о временном снижении цен на товары.

Согласно подписанному документы, стоимость продуктов снизится от 1 до 3 процентов в зависимости от товарной группы 17 декабря с 10:00 до 17:00 на всей территории России.

– Мы долго общались с правительством и министрами. Их позиция нам ясна — хватит грабить народ. Мы её понимаем, разделяем, но исполняем законы рынка. Потому что только такая регуляция является естественной. Вот сами посмотрите, в СССР регулировали цены, а товара на полках не было, а потом и вовсе система рухнула. Мы же не хотим такой судьбы для России? Людей, конечно, можно понять, но не совсем. Вызывает недоумение, почему они так мало зарабатывают, но раз уж так сложилось и есть запрос сверху, мы решили пойти навстречу людям и снизить цены на определённый период времени на один день. Думаю, все кому надо успеют, — рассказал президент организации Максим Покрышкин.

Во время акции ретейлеров не будут действовать скидки на товары, а также дисконтные карты и пенсионные удостоверения, поскольку владельцы торговых сетей и так понесут серьёзные убытки от подписания договора с правительством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

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