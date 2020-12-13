 

Двое украинских военных пострадали от обстрелов на Донбассе – штаб ООС

13.12.2020, 8:50, Новости дня

За прошедшие сутки, 12 декабря, на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В районе населенных пунктов Верхнеторецкое Донецкой области и Золотое-4 Луганской области оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое украинских военных получили легкие ранения у Золотого. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников в Донецкой области: вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия. Украинские военные открыли огонь в ответ.

С начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/210593903928130/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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