 

Рогозин отреагировал на запуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»

13.12.2020, 8:46, Новости дня

Залп четырьмя баллистическими ракетами «Булава» с атомной подлодки проекта 955А «Владимир Мономах» является демонстрацией высокой надежности боевых ракетных комплексов и боеготовности флота, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» – демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надежности наших боевых ракетных комплексов», – написал Рогозин в своем Twitter.

Ранее в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.



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