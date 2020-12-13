 

Saxo Bank назвал победителя в «гонке вакцин» от коронавируса

13.12.2020, 8:46, Новости дня

Международную «гонку вакцин» от коронавируса нужно рассматривать как попытку решить одну из главных проблем человечества, победит в этой гонке наука, сообщил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

«Гонка вакцин» интересна с той точки зрения, что многие страны и компании, похоже, нашли верный подход к их созданию. Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель – это каждый из нас», – сообщил Якобсен в интервью РИА «Новости». 

По его мнению, РФ в этой ситуации «должна делать, что делает». Директор Saxo Bank заявил, что это не гонка, поскольку на вакцинах много денег не заработаешь – «это брэндинг и престиж». 

«Да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу», – подчеркнул он.

Якобсен выразил уверенность, что уже в следующем году человечество будет занято другими проблемами, а коронавирус будет под контролем благодаря науке и достижениям в области здравоохранения. 

Ранее профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Вакцина уже получила лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V», предположительно, будет защищать около двух лет, вакцина американской компании Pfizer – четыре-пять месяцев. «Спутник V» на 96% гарантирует, что привитый не заболеет коронавирусом, если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме, чем в случае, если прививки не было бы.



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