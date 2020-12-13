В случае брексита без сделки Лондон защитит свои рыболовецкие районы флотом ВМС

13.12.2020, 8:44, Новости дня

В случае брексита без заключения сделки с Брюсселем Лондон собирается направить четыре корабля британских ВМС для защиты своих рыбопромысловых районов, пишет The Guardian со ссылкой на осведомлённые источники. У этих военных судов будет право не только останавливать и проверять иностранные рыболовецкие траулеры, но и конфисковать их, говорится в статье.



Reuters

Если Великобритании и Евросоюзу до конца года так и не удастся достичь соглашения по брекситу, то с 1 января четыре корабля британских ВМС будут помогать стране с защитой её рыбопромысловых районов, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, подобное развитие событий напоминает о «тресковых войнах» 1970-х годов.

Вооружённым судам длиной 80 метров будут предоставлены полномочия останавливать, проверять и конфисковывать все рыболовецкие суда ЕС, работающие в исключительной экономической зоне Великобритании.

Источники в ВМС сообщили, что развёртывание судов было давно запланировано, но произошло после того, как министры-консерваторы без лишнего шума удвоили общий флот патрульных кораблей с четырёх до восьми. Отчасти это делалось на случай возникновения кризиса из-за брексита без сделки.

«Мы проделали большую работу, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям», — заявил один из осведомлённых источников.

Хотя морские патрульные корабли оснащены пулемётами, но ожидается, что они не будут использовать оружие против рыболовных судов ЕС. Вместо этого они будут пытаться идти рядом с предполагаемыми судами-нарушителями, а при необходимости военные будут подниматься на борт этих кораблей для проверки.

В крайних случаях судно ЕС может быть конфисковано и доставлено в ближайший порт Великобритании.

«Никто не будет открывать предупредительный огонь по французским рыбакам; огнестрельное оружие будет использоваться только тогда, когда есть опасность для жизни», — заявил источник в ВМФ.

Как напоминает The Guardian, в начале 1970-х годов во время «тресковых войн» между Британией и Исландией регулярно происходил таран рыболовецких траулеров. А в нескольких случаях дело даже дошло до стрельбы.