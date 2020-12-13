В преддверии выборов Макрон пытается стать лучшим экологом Франции

13.12.2020, 8:44, Новости дня

В политике конкретные меры часто проигрывают словам и символам: многочисленные инициативы президента Макрона по защите окружающей среды не помогли ему создать образ сторонника экологических преобразований, пишет Le Figaro. Как считает издание, сейчас главе государства как никогда важно найти способ закрепить свои достижения в этой сфере, чтобы затем использовать их во время президентской гонки 2022 года.



Reuters

Слова часто сильнее влияют на образ политика, чем его конкретные действия, рассуждает Le Figaro в своей статье про экологическую политику Макрона. Так, фраза «наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону» создала из Жака Ширака борца с потеплением климата, хотя на самом деле он не продвинулся дальше добавления в конституцию Хартии об окружающей среде. Напротив, бросив в 2011 году, что вопросов об окружающей среде уже «хватит», Николя Саркози записал себя в противники экологии, хотя именно по его инициативе состоялось открытое обсуждение «зелёных» тем. Французская газета задаётся вопросом: станет ли Эммануэль Макрон новой жертвой этого проклятия?

Как рассказывает издание, сейчас глава государства готовится представить законопроект и нормативные положения, которые являются самой амбициозной попыткой сократить выбросы парниковых газов из когда-либо предпринимавшихся. Тем не менее, Макрону не удаётся заполучить звание лучшего эколога Франции: снова символизм перевешивает конкретные меры. При этом, отмечается в статье, ещё в начале президентства ему удалось то, что не удавалось Жаку Шираку, Франсуа Олланду и Николя Саркози: заманить на должность министра комплексных экологических преобразований Николя Юло, известного эколога. Такое назначение в 2017 году гарантировало максимальный рейтинг по вопросу защиты окружающей среды, однако тем более сокрушительно повлияла на образ президента внезапная отставка Юло. С тех пор на посту сменилось ещё три человека, однако Макрону не удалось найти фигуру, которая хотя бы на уровне символов помогла бы ему улучшить свой «экологический портрет».

Ещё одним сильным шагом стало введение гражданского соглашения по климату, а закон Помпили, который представят в конце января на заседании совета министров, станет во многом его результатом. Однако часть участников соглашения высказывают своё разочарование в президенте и поднимают медийный шум вокруг нескольких уступок, оставляя в тени то, что остаётся в законе и совершит революцию в экономических моделях и поведении отдельных людей.

Именно поэтому, подчёркивает Le Figaro в заключение, главе государства важно успешно провести в понедельник встречу с составителями соглашения, а также найти способ прочно и наглядно закрепить свою экологическую легитимность. В таком случае он подведёт итог своему президентству и сможет использовать результаты во время избирательной кампании 2022 года. Проведение референдума по экологии стало бы эффектным оружием, но является рискованной затеей в контексте кризиса. Таким образом, Эммануэлю Макрону в любом случае необходимо решиться на смелое нововведение и наконец направить французов по пути экологического перехода.