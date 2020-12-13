«Полное пренебрежение» — французские деятели культуры разгневаны запретом на работу театров при открытых магазинах и церквях

13.12.2020, 8:44, Новости дня

Решение французских властей перенести на три недели запланированное открытие учреждений культуры продемонстрировало пренебрежительное отношение правительства к сфере, приносящей меньше доходов, чем торговля, пишет Le Monde. Как отмечает издание, деятелей культуры особенно задел запрет на работу театров и кино при открытых магазинах и церквях, где санитарные меры соблюдаются менее тщательно.



Reuters

«Мыльная опера о закрытии и повторном открытии кинотеатров, а также театров и музеев превратилась в плохой триллер», — пишет Le Monde. развязка наступила 10 декабря после длинной «дипломатической» преамбулы о ситуации в сфере здравоохранения, призванной «скормить горькую пилюлю» художникам и деятелям культуры. Опираясь на последние цифры заражений, премьер-министр Жан Кастекс объявил, что учреждения культуры во Франции останутся закрытыми ещё на три недели (до 7 января 2021 года), вместо обещанного открытия с 15 декабря (16 декабря для кинотеатров).

Как напоминает газета, президент страны Эммануэль Макрон действительно предупреждал, что ослабление ограничений в середине декабря произойдёт при условии сокращения числа ежедневно выявляемых заражений до 5 тыс. и меньше, однако сегодня этот показатель составляет около 11 тыс. По словам министра культуры Розлин Башло, это «разрывающее сердце» решение было принято, чтобы избежать необходимости повторного закрытия в будущем. При этом, министр назвала 7 января «датой нового рассмотрения». Таким образом, ничто не указывает на то, что культурные объекты смогут вновь открыться в начале 2021 года, отмечает газета.

По словам издания, гнев работников культурной сферы продолжает расти с каждым часом – на 15 декабря в Париже назначена демонстрация по инициативе профсоюза работников индустрии зрелищ — а решение правительства даёт повод для критики во многих направлениях, выходящих далеко за пределы экономических и социальных последствий для из без того серьёзно ослабленно сектора. Как подчёркивает газета, уже после снятия первого карантина 22 июня культурные учреждения приложили все усилия, чтобы выполнить необходимые санитарные требования, кроме того, в кинотеатрах, театрах и музеях не было обнаружено ни одного очага заражения.

Более того, объявив профессионалам отрасли, что залы останутся закрытыми, почти в последний момент — за четыре или пять дней до запланированной даты открытия — правительство продемонстрировало глубокое незнание или даже пренебрежение к тому, как устроена художественная и культурная среда, замечает Le Monde. Как поясняет издание, кинотеатр или театр нельзя открыть или закрыть в один день, как магазин. За подготовкой к выпуску фильма или спектакля всегда стоит большая работа и серьёзные расходы. И хотя меры поддержки, установленные правительством для пострадавших секторов, продолжают действовать, это не единственная проблема, пишет газета.

Возникает также вопрос о справедливости. «Если основным критерием является здоровье человека, и если очевидно, что необходимо предотвратить опасность новой вспышки заражений, то не идёт ли правительство на серьёзный риск, оставляя открытыми крупные магазины, в которых клиенты могут приходить и уходить, прикасаться к продуктам?» — задаётся вопросом издание. Как сообщается, директор театра Пари-Виллет Адриен де Ван заявил 11 декабря о своём намерении «обратиться в Государственный совет, чтобы оспорить это нарушение принципа равенства людей перед законом или правилами».

Как напоминает газета, Католической церкви удалось внести изменения в правительственный указ, ограничивавший число прихожан, допускаемых на мессу, до тридцати. В своём открытом письме к правительству французский актёр Самюэль Шурен отмечает, что церкви остаются открытыми при закрытых театрах и кинотеатрах на фоне того, как власти защищают законопрект об укреплении светских ценностей. Тем временем, представители горнолыжных курортов, также пытавшиеся оспорить закрытие подъёмников в Государственном совете, не выиграли дело: 11 декабря конституционный суд признал правоту правительства, отметив, что запрет направлен на «ограничение числа дополнительных заражений вследствие больших потоков перемещающихся лиц», и что он «не наносит серьёзного и явно незаконного ущерба свободам, на которые ссылаются заявители».

«Некоторые скажут, что мир культуры слишком наивен : можно было предвидеть, что правительство будет защищать торговлю, особенно в преддверии Рождества, в ущерб культуре, которая, по сути, считается «несущественной», — отмечает издание, напоминая о закрытии книжных магазинов на первом этапе введения ограничений и отсутствие самого слова «культура» в предыдущем выступлении Жана Кастекса. Однако такой подход отрицает важность культуры для общества, подчёркивает газета.

Без возможности разделить переживания с коллективом, одинокие люди во время праздников почувствуют себя ещё более одинокими, констатирует Le Monde, напоминая о фразе Жан-Люка Годара: «Когда мы идём в кино, мы поднимаем голову. Когда мы смотрим телевизор, мы опускаем её». Неопределённость в отношении перспективы увидеть свет в конце туннеля, возможно, является худшим из зол, еженедельно подтачивая надежды и энергию деятелей культуры, не говоря уже о возможном разрушительном влиянии «эффекта бумеранга» на культурную практику, заключает издание.