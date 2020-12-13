Как в интернете зарабатывают на Владимире Путине

13.12.2020, 8:36, Разное

В сети выставили на продажу старую визитку Путина времен его работы в мэрии Петербурга. Стартовая цена — 500 тысяч рублей, но продавщица готова снизить цену, хоть и утверждает, что это и так не дорого. «МБХ медиа» нашли на сайтах объявлений десятки вещей, которые якобы принадлежали президенту. Рассказываем, какие вещи Путина можно купить на сайтах объявлений и сколько стоит пластиковый стакан, из которого пил президент.

Миллион за спиннер

Вращающуюся игрушку, которую якобы забыл Путин в своем гостиничном номере, предлагают за 1 млн рублей. По словам продавщицы, она нашла ее в саратовском отеле, где останавливался президент. Нам не удалось связаться с продавцом, как и узнать, откуда у Путина спиннер.

Шариковая ручка за миллион

В августе анонимный студент решил продать ручку, которой однажды воспользовался Путин, чтобы оставить автограф. За лот «ручка и автограф Путина» он попросил один миллион рублей.

Сейчас на сайте объявлений также есть ручки президента, но цены на них скромнее — например, одну шариковую ручку, которой, по словам продавца, пользовался президент, можно купить на «Авито» всего за 50 тысяч рублей. Продавец не уточнил, откуда у него появилась такая ручка и ограничился коротким описанием «да».

До миллиона за подпись

Подпись Путина давно уже стала предметом обогащения россиян. На сайтах объявлений постоянно появляются предложения с автографами президента на книгах, блокнотах, фотографиях и даже одежде. Например, на «Авито» за 190 тысяч рублей можно приобрести поло с автографом Путина. По словам продавца, автограф на футболке получил боец стройотряда в Сочи в 2011 году.

В целом, самый дорогой лот среди подписей президента — фотография с автографом Путина за 900 тысяч рублей. «Эксклюзивный предмет для истинных ценителей истории», — пишет продавец. Самый дешевый — автограф на открытке за 33 тысяч рублей.

Визитки за полмиллиона

Визитка первого заместителя мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина появилась на сайте «Авито» утром 11 декабря. Эту должность президент Путин занимал в первой половине 90-х. Продавец выставил визитку «из частной коллекции» за 500 тысяч рублей, что на 50 тысяч дешевле, чем аналогичное объявление, которое висит на сайте с конца ноября.

«Постоять рядом» за полмиллиона

В день визита Путина в Саров на сайте объявлений появилось предложение о продаже двух картин, на фоне которых стоял президент. Картины без указания автора продают по 500 тысяч каждую. Продавец также предлагает другие картины с выставки цифровых технологий, которую посетил Путин, по договорной цене.

Мяч с автографом за 400 тыс. рублей

За 400 тысяч продавец «Авито» предлагает «уникальный подарок для людей у которых есть все, а также для коллекционеров». Мяч Adidas с автографом Путина и прилагающимся сертификатом подлинности подписи продают с 22 ноября и обещают за два дня доставить его из Германии в любую точку планеты.

Тарелка с инаугурации за 75 тыс. рублей

Один из пользователей «Юлы» предлагает коллекционерам тарелку с инаугурации Путина 2012 года. Продавец разместил объявление еще в середине ноября, но желающих приобрести тарелку за 75 тыс. рублей пока не нашлось.

Медаль за 45 тыс. рублей

Памятную бронзовую медаль за вклад в организацию и проведение Олимпийских игр в Сочи, которую вручил Путин, можно приобрести на «Юле» за 45 тысяч рублей. По словам продавца, вместе с медалью идет шкатулка и подтверждение подлинности в виде именной благодарности от президента, но она не продается. «Подойдёт коллекционеру и фанату нашего президента», — пишет автор объявления.

Стакан за 25 тыс. рублей

За 25 тысяч рублей любителям вещей Путина на «Авито» предлагают стакан, из которого, по утверждению, продавца пил Путин. Объявление «Стакан из которого пил В.В Путин (original)» разместили 11 декабря. «Подобрал стакан В.В Путина, он бросил его в урну но я не растерялся», — рассказывает продавец в описании. Он также утверждает, что на стакане осталась ДНК президента.

Зажигалка за 5 тыс. рублей

В Смоленске коллекционерам вещей Путина за 5 тыс. рублей предлагают приобрести зажигалку, которую президент якобы кинул в толпу. «Зажигалка очень хорошо работает, колесико крутится в две стороны и не ломается, походу сделана под заказ в Германии», — пишет продавец в объявлении. Впрочем, на фото находка выглядит как типичная одноразовая газовая зажигалка.

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