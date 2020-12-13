“Лукашенко нечего предложить”: политолог ожидает переход белорусских силовиков на сторону граждан

13.12.2020, 8:10, Разное

Единственные, чьей помощью Белоруссии Александр Лукашенко может заручиться в своем стремлении задержаться у власти – представители силовых структур. Но даже эта последняя опора действующего режима уже дала трещину.

Но произошло это не сегодня и даже не вчера. О расколе среди силовиков свидетельствовали многочисленные перестановки высокопоставленных чиновников. Так, после президентских выборов в августе Лукашенко сменил министра внутренних дел, секретаря белорусского Совбеза, главу КГБ, председателя Комитета государственного контроля и генерального прокурора. При этом не связанные с правоохранительными органами ведомства практически остались нетронутыми, что говорит о разногласии Батьки именно с силовиками.

Политолог Егор Лебедок считает, что единой позиции по ситуации в стране среди силовиков не было ещё до выборов. Однако их на время сплотила необходимость “сохранить страну” от многочисленных протестующих. Но по мере того, как митинги стали понемногу стихать, защитников государства вновь одолели сомнения. Вернувшись в повседневную жизнь, они стали получать больше информации от народа. И теперь многие из них уже склоняются к тому, что Александр Лукашенко попросту не может предложить достойного будущего даже для людей в погонах.

Тем не менее, их лояльность режиму все еще сохраняется благодаря карьерным перспективам: кто-то ещё рассчитывает получить жилье или продвинуться по службе. Но надолго такой мотивации может не хватить.