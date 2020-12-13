Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 декабря 2020 года
13.12.2020, 8:10, Разное
Один из этих рекордов коронавирус SARS-CoV-2 установил в субботу в США. За сутки в “стране свободы” свыше 230 тысяч человек заразились вызываемой им инфекцией COVID-19. Этот показатель стал самым высоким с начала эпидемии.
Такая тенденция побуждает руководства многих стран к возвращению старых и ужесточению новых карантинных мер. Об этом задумываются и в России, но подходят к вопросу с осторожностью. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил жителей столицы, что жесткий китайский метод борьбы с эпидемией неприменим для города. Так градоначальник отреагировал на заявления китайского ученого и эксперта по безопасности Чжоу Бо, который напомнил, что Поднебесной удалось быстро остановить эпидемию благодаря закрытию городов-миллионников и строгим ограничениям граждан.
Коронавирус в Москве
- Заболели –
685 785
- Умерли –9 798
- Выздоровели –
524 779
Коронавирус в России
- Заболели –
2 625 848
- Умерли –
46 453
- Выздоровели –
2 085 958
Коронавирус в мире
- Заболели –
71 081 574
- Умерли –
1 594 777
- Выздоровели –
49 542 763
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет