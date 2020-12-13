Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 декабря 2020 года

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13.12.2020, 8:10, Разное

Один из этих рекордов коронавирус SARS-CoV-2 установил в субботу в США. За сутки в “стране свободы” свыше 230 тысяч человек заразились вызываемой им инфекцией COVID-19. Этот показатель стал самым высоким с начала эпидемии.

Такая тенденция побуждает руководства многих стран к возвращению старых и ужесточению новых карантинных мер. Об этом задумываются и в России, но подходят к вопросу с осторожностью. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил жителей столицы, что жесткий китайский метод борьбы с эпидемией неприменим для города. Так градоначальник отреагировал на заявления китайского ученого и эксперта по безопасности Чжоу Бо, который напомнил, что Поднебесной удалось быстро остановить эпидемию благодаря закрытию городов-миллионников и строгим ограничениям граждан.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    685 785
  • Умерли –9 798
  • Выздоровели –
    524 779

Коронавирус в России

  • Заболели –
    2 625 848
  • Умерли –
    46 453
  • Выздоровели –
    2 085 958

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    71 081 574
  • Умерли –
    1 594 777

  • Выздоровели –
    49 542 763



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