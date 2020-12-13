Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 декабря 2020 года

13.12.2020, 8:10, Разное

Один из этих рекордов коронавирус SARS-CoV-2 установил в субботу в США. За сутки в “стране свободы” свыше 230 тысяч человек заразились вызываемой им инфекцией COVID-19. Этот показатель стал самым высоким с начала эпидемии.

Такая тенденция побуждает руководства многих стран к возвращению старых и ужесточению новых карантинных мер. Об этом задумываются и в России, но подходят к вопросу с осторожностью. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил жителей столицы, что жесткий китайский метод борьбы с эпидемией неприменим для города. Так градоначальник отреагировал на заявления китайского ученого и эксперта по безопасности Чжоу Бо, который напомнил, что Поднебесной удалось быстро остановить эпидемию благодаря закрытию городов-миллионников и строгим ограничениям граждан.

Коронавирус в Москве

Заболели –

685 785

685 785 Умерли –9 798

Выздоровели –

524 779

Коронавирус в России

Заболели –

2 625 848

2 625 848 Умерли –

46 453

46 453 Выздоровели –

2 085 958

Коронавирус в мире