Лунная «золотая лихорадка» грозит серьезными конфликтами на Земле

13.12.2020, 8:11, Разное

Когда дело касается Луны, все хотят одного и того же. Не в смысле общих высоких научных целей, а в смысле коммерчески выгодных объектов – мест, богатых ресурсами.

В новом исследовании группа астрономов во главе с Мартином Элвисом (Martin Elvis) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, анализирует наличие таких мест на поверхности Луны, их возможное влияние на отношения между ключевыми игроками и способы предотвращения потенциальных конфликтов. Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A.

Важные для науки места на поверхности Луны также имеют большое значение для сооружения инфраструктуры государственными космическими агентствами или коммерческими фирмами. Такие места включают «зоны вечного света» (области почти постоянно освещенные солнечным светом, что дает доступ к энергии) и находящиеся в вечной тени кратеры приполярных областей, в которых находят водяной лед. Число объектов каждого из этих двух видов на Луне можно пересчитать по пальцам, а еще меньше встречается объектов, совмещающих эти два преимущества – узких вечно освещенных кольцевых валов кратеров, внутри которых имеется водяной лед. За эти ресурсы развернутся самые настоящие баталии уже в ближайшее время, считают авторы.

Кроме того, Элвис и его команда отмечают наличие на Луне и других важных ресурсов. Торий и уран, имеющие значение как основа радиоактивного топлива, обнаруживаются вместе в 34 областях, представляющих собой зоны размером меньше 80 километров каждая. Железо занимает более обширные территории, участки размерами 30-300 километров, однако таких участков на Луне насчитывается всего лишь 20.

И еще одним важным лунным ресурсом является хорошо знакомый нам по научно-фантастическим фильмам гелий-3, способный выступать в роли топлива для термоядерных реакторов. Образующийся под действием солнечного излучения в горных породах лунной поверхности, он в настоящее время занимает обширные территории, однако самые высокие концентрации гелия-3 характерны лишь для 8 основных областей, размер каждой из которых не превышает 50 километров.

Согласно авторам, ключевые игроки на Луне должны договариваться о совместных программах, а в дальнейшем осуществлять регулирование, лишая возможных нарушителей правил участия в таких совместных программах.