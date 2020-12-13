 

«Репортеры без границ» осудили казнь главы портала Amad News

13.12.2020, 7:52, Новости дня

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) негодует в связи с казнью за контрреволюционную деятельность главы иранского новостного портала Amad News Рухоллы Зама.

В RSF напомнили, что заявляли о своем протесте верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчику ООН по вопросам прав человека в Иране Джаваида Рехмана. Репортеры предупреждали, что Заму могут вынести смертный приговор, информирует РИА «Новости».

Власти Ирана повесили руководителя иранского новостного портала Amad News в субботу утром. Суд решил, что Зам получал помощь от разведок Франции, США и Израиля, и вел оппозиционную деятельность в Иране, за что и был приговорен к смертной казни.

Глава портала Amad News был задержан в октябре прошлого года бойцами Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что Зам освещал освещал протесты в Иране, проходившие в 2017-2018 годах. Также известно, что до некоторого времени он жил в изгнании в Париже.



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