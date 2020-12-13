В Домодедово провели акцию ко Дню Конституции

13.12.2020, 7:52, Новости дня

Проект #СвоихНеБросаем совместно с авиакомпанией «Уральские Авиалинии» провел в аэропорту Домодедово акцию ко Дню Конституции России.

Волонтеры проекта раздали пассажирам наклейки на паспорт и чемодан, на которых указан номер телефона единой горячей линии, куда может обратиться любой человек из любой точки мира с просьбой о помощи, Ruposters.

В рамках акции #МыВместе в ОНФ была создана команда волонтеров #СвоихНеБросаем, которая совместно с МИД, Министерством цифрового развития и авиакомпаниями помогала гражданам РФ попасть на эвакуационные рейсы. За семь месяцев участники проекта помогли вернуться более 1,5 тыс. российских граждан из 60 стран и проконсультировали свыше 6,5 тыс. человек.

«Это международный проект, который помогает российским гражданам за рубежом, если они попадают в сложные ситуации. И сегодня в партнерстве с аэропортом Домодедово и «Уральскими авиалиниями» мы провели акцию, которая приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации», – отметил волонтер проекта ОНФ #СвоихНеБросаем акции #МыВместе Артем Куренков.

«В этом непростом году в Конституции Российской Федерации появилась статья, неразрывно связанная с помощью нашим гражданам за рубежом. Она о том, что Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Мы раздавали наклейки с единым номером горячей линии, на который любой житель Российской Федерации, наш соотечественник, может позвонить в непростой ситуации за рубежом. Ему помогут, ему подскажут, куда обратиться, и сориентируют, если у него произошла какая-то экстренная или чрезвычайная ситуация», – рассказал координатор проекта ОНФ #СвоихНеБросаем акции #МыВместе Валерий Горюханов.

По словам волонтера проекта ОНФ #СвоихНеБросаем акции #МыВместе Марии Гизатулиной, эта акция важна как никогда, потому что в мире очень много ограничений и много сложностей, нововведений. «И для нас помогать гражданам РФ очень-очень важно. Независимо от того, где вы находитесь, вы являетесь гражданами нашей страны, которая всегда заботится о вас», – подчеркнула она.

«Это крутая идея. Вы – молодцы, что поддерживаете наших пассажиров, граждан Российской Федерации за пределами границы. Значит, ты можешь чувствовать себя в безопасности. В случае чего могут обращаться к вам», – прокомментировала акцию агент по регистрации и контролю посадки авиакомпании «Уральские авиалинии» Гюнеш Курбанова.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе появилась как ответ на вызовы пандемии коронавируса и объединила более 3 млн волонтеров, а также представителей общественных организаций и бизнеса для поддержки наиболее уязвимых в этой ситуации людей и медиков, борющихся с COVID-19.