The Times сообщила о второй попытке «отравления» Алексея Навального

13.12.2020, 7:52, Новости дня

Блогера Алексея Навального пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске, сообщила газета The Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

Издание утверждает, что вторая попытка была предпринята, пока Навальный находился в коме. При этом житель России якобы избежал гибели благодаря дозе противоядия – атропина, передает РИА «Новости».

В материале подробно описывается возможная версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд пропал на вещи якобы после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужбы.

Также в статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, немецкая сторона не предоставляла информацию по ситуации Навальным не только России, но и другим странам Евросоюза. Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр в четверг заявлял, что на ответ Берлина по ситуации с блогером Алексеем Навальным может уйти от нескольких месяцев до двух лет.