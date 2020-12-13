Учёные из США рекомендовали сыр и вино для профилактики Альцгеймера

13.12.2020, 7:52, Новости дня

Регулярный приём в пищу сыра, красного вина и баранины способно предотвратить развитие болезни Альцгеймера и возрастное снижение когнитивных функций. К такому выводу пришли авторы исследования в Университете штата Айова. При этом, по их словам, риск заболевания может возрасти при злоупотреблении солёными продуктами, передаёт Daily Mail.



Reuters

Регулярное употребление сыра, баранины и красного вина может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и возрастное снижение когнитивных функций. К такому выводу пришли авторы нового научного исследования, пишет Daily Mail.

Учёные Университета штата Айова проанализировали диету и когнитивные способности почти 1800 британцев в возрасте от 46 до 77 лет с 2006 по 2016 годы. Целью исследование было определить полезные для мозговой деятельности продукты.

Исследователи обнаружили, что лучший способ снизить риск деменции — вести здоровый образ жизни и есть продукты, повышающие уровень белков в мозге, которые обеспечивают его защиту. При этом они предупреждают, что заболевание среди тех, кто уже подвержен Альцгеймеру и снижению когнитивных способностей, может обостриться при злоупотреблении солёными продуктами.

Каждого из участников исследования просили подробно рассказать о своём рационе, включая алкогольные напитки. В течение десяти лет команда также трижды предлагала каждому испытуемому пройти тесты на подвижный интеллект, позволяющие оценить способность «соображать на лету».

Исследователи обнаружили, что из различных продуктов, потребляемых участниками, сыр имел самую сильную связь с сопротивлением возрастным когнитивным нарушениям. Положительный эффект наблюдался даже у пожилых участников испытаний.

Кроме того, выяснилось, что ежедневное употребление алкоголя, особенно красного вина, и еженедельная трапеза из баранины, но не других видов красного мяса, также улучшает долгосрочные когнитивные способности.

Напротив, худшей была признана диета с высоким содержанием соли. Исследователи предупреждают людей, подверженных риску болезни Альцгеймера, следить за потреблением солёных продуктов, чтобы избежать когнитивных проблем с возрастом.

«Я был приятно удивлён тому, что наши результаты показывают: ответственное употребление сыра и ежедневное употребление красного вина помогает нам справиться не только с текущей пандемией COVID-19, но и, возможно, с всё более сложным миром, который, кажется, находится в постоянном движении», — заявил один из авторов исследования диетолог Ауриэль Виллетт.

«В зависимости от генетических факторов некоторые люди кажутся более защищёнными от последствий Альцгеймера, в то время как другие, по-видимому, подвергаются большему риску», — заявил ещё один автор работы нейробиолог Брэндон Клинединст. «Тем не менее, я считаю, что правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь и снижение когнитивных функций в целом», — добавил он.

Предыдущие исследования показали, что нежирные сыры, такие как моцарелла, и некоторые другие молочные продукты, включая йогурт, являются наиболее полезными для когнитивного здоровья. В то же время как сливки, чеддер и американский плавленый сыр внесли в список наиболее вредных, напоминает Daily Mail.