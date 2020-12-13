Болтон усомнился в способности Трампа снова баллотироваться в президенты США

13.12.2020, 7:11, Новости дня

Действующий глава американского государства Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться в президенты США в 2024 году, сообщил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон полагает, что политика в США основана на фактах, а общественное мнение склонно меняться, Трамп же «нарушает базовый принцип консерватизма». Как сообщил Болтон, «участие в политике продиктовано принципами ее деятельности, а не личностями и уж тем более не культом личности». Он считает, что нужно «двигаться вперед», и предположил, что Трамп «воображает себя следующим Гровером Кливлендом». Болтон заявил: «Я не думаю, что ему это удастся», – передает ТАСС со ссылкой на CNN.