Власти Британии посоветовали магазинам запастись едой и лекарствами

13.12.2020, 6:38, Новости дня

В Великобритании супермаркеты по совету министров запасаются едой и лекарствами в ожидании выхода страны из ЕС «без сделки» (no-deal), сообщают СМИ.

Если договориться с ЕС не удастся, ожидается паника среди покупателей. Так, минздрав призвал поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель. Старший консультант одного из крупнейших супермаркетов сообщил: «Неделю назад состоялся разговор, в котором министры сказали: готовьтесь к no-deal».

По его словам, «в эти выходные послание транслируется такое – сделки не будет». Учитывая, как люди вели себя «при COVID», когда «скупали рулоны туалетной бумаги», власти страны и руководство магазинов понимают, что все «быстро может пойти не по плану». Проблем с мясом и фруктами не ждут, но на протяжении трех месяцев может сохраняться нехватка овощей, передает РИА «Новости». http://ria.ru/ со ссылкой на Sunday Times.