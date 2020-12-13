 

Германия собралась ввести жесткий карантин

13.12.2020, 5:44, Новости дня

Не позднее 16 декабря в Германии введут жесткий карантин из-за коронавируса, сообщают СМИ.

Решение принято по итогам переговоров руководителей канцелярий главы правительства страны и премьер-министров земель. Офис Ангелы Меркель призывает ввести жесткий карантин со вторника. Окончательное решение по данному вопросу примут в воскресенье, когда пройдет видеоконференция Меркель с руководством федеральных земель.

В рамках новых ограничений в частных домах и квартирах смогут встречаться не более пяти человек из двух домохозяйств (правило не касается детей младше 14 лет). В период с 24 по 26 декабря власти хотят разрешить встречи максимум 10 человек, но только родственников, передает ТАСС со ссылкой на Business Insider.

Офис Меркель и главы регионов спорят по вопросу о закрытии школ и детских садов. Стороны договорились, что до 10 января обучение в школах будет организовано по возможности только онлайн. Ведомство канцлера хочет закрыть на этот срок и детсады, но местные власти против их закрытия. 

Напомним, сейчас в Германии введен мягкий локдаун, весной ограничения были строже. Всего в Германии выявлено 1300516 случаев коронавируса, скончались 21466 человек. 11 декабря сообщалось, что в стране произошел резкий скачок случаев заражения коронавирусом. Меркель назвала недостаточными действующие ограничения.



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