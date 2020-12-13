Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 16 млн человек

13.12.2020, 5:44, Новости дня

В США выявлено 16014839 случаев коронавируса, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Калифорнии (1535962 человек), Техасе (1395889), Флориде (1116973), Иллинойсе (841688) и Нью-Йорке (764966). Жертвами коронавируса в стране стал 297501 человек, передает ТАСС.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что уровень заболеваемости COVID-19 в городе вырос в среднем до 6,26% за неделю. По его словам, «выходные будут поворотным моментом в борьбе с коронавирусом». Он заявил, что «вакцинация неизбежна».

Напомним, в США за сутки умерло рекордное число вирус-положительных пациентов – жертвами коронавируса стали 3309 человек. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США выдало компаниям BioNTech и Pfizer разрешение на использование вакцины.