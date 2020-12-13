Квадратный метр ГУЛАГа

13.12.2020, 5:20, Разное

Как действует Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» и доживут ли до его исполнения пострадавшие?

Почти 30 лет назад был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Одно из главных условий в этом законе — право «детей ГУЛАГа» вернуть себе когда-то отнятое государством жилье. Международная организация «Мемориал»* совместно с Институтом права и публичной политики решили помочь людям в получении жилья, поскольку закон все эти десятилетия, по сути, не исполнялся.

Десятки тысяч подписей под требованиям исполнить закон и предоставить жилье детям политзеков распечатаны и упаковываются для отправки их в Госдуму. Фото: «Международный мемориал»КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА Григорий Вайпанюрист, представитель жертв политических репрессий в Конституционном суде РФ

— В новой редакции Конституции написано, что именно Российская Федерация является правопреемником Советского Союза. Кто проводил репрессии? — Руководство СССР, а не местные власти. Правопреемство — это не только право на ядерное оружие и недвижимость за рубежом, это еще и долги, а долги надо возвращать. А получается, что РФ перекладывает свои долги на региональные власти, которые к репрессиям никакого отношения не имеют, а главное — у них нет денег.

29 лет назад, 18 октября 1991 года, был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий. Это фактически единственный закон Российской Федерации, который признает и осуждает преступления советского прошлого, к тому же в нем заложен механизм восстановления хоть какой-то справедливости. Реализация этого закона всегда сталкивалась с трудностями, но по-настоящему катастрофической ситуация стала после так называемой «монетизации льгот», проведенной в 2006 году, когда ответственность за исполнение закона была возложена на регионы. Что несправедливо, кажется, по своей сути: террор-то был государственным, а не «перегибами на местах». Причем тут регионы со своими, как правило, дырявыми бюджетами.

И получилось то, что получилось: каждый субъект Федерации разработал собственный порядок исполнения закона, впрочем, итог оказался один — в большинстве случаев реабилитированные лишились возможности реализовать свое право.

«Мемориал» пытался вмешаться, но все усилия добиться справедливости через суд оказались безуспешными. 3 года назад на эту проблему обратили внимание юристы из Института права и публичной политики, разработавшие план действий, цель которых — добиться решения Конституционного суда.

Елена Жемковаисполнительный директор международной организации «Мемориал»:

— Это было непросто — заново пройти все инстанции начиная с районных судов, тем более что жертвы репрессий — люди очень немолодые, и далеко не все могут и хотят обращаться в суд. В конце концов цель была достигнута: Конституционный суд РФ подтвердил, что право реабилитированных вернуться в места прежнего проживания не может зависеть от воли региональных законодателей и что нынешний закон не реализует это право. Это в огромной степени заслуга юристов из Института права и публичной политики.

Теоретически, решения Конституционного суда подлежат немедленному исполнению, и регионы должны им следовать. Реально все сложнее: пока не внесены изменения в Федеральный закон, многие регионы не спешат что-либо делать. И при любом раскладе для реализации права на возвращение нужно собрать большое количество документов, что в нашей стране — трудновыполнимый квест. Поэтому «Мемориал», Институт права и публичной политики и группа независимых юристов создали проект «Право вернуться домой». На сайте проекта («Мемориал») есть подробная инструкция, как собрать документы, доказывающие факт реабилитации, и справки, подтверждающие прежнее место жительства.

Тем временем правительство поддержало проект, предложенный Министерством строительства, который предусматривает в лучшем случае общие льготные очереди для «детей ГУЛАГа» — то есть те же долгие годы ожидания своего жилья. В реальности это означает вот что: пострадавшие просто не доживут до счастливого момента. Ведь эти люди уже сейчас уже в преклонном возрасте, а, по данным Росстата, в Москве, например, официальный срок обеспечения жильем — 25 лет. Зато — экономия для бюджета при формальном исполнении закона.

Григорий Вайпанюрист, представитель жертв политических репрессий в Конституционном суде РФ

— Две из трех моих московских доверительниц уже приняты на учет в общую очередь на получение жилья, они числятся под номером, начинающимся на 54 000.

Фото: РИА Новости

Многие общественные организации высказались «против» правительственного законопроекта. Кроме «Мемориала» отрицательные отзывы дали: Совет по правам человека РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ряд региональных уполномоченных по правам человека, Общественная палата РФ и т.д. В итоге в Думу поступило около 50 отрицательных заключений. Более 100 городских и муниципальных депутатов написали письмо председателю Думы Вячеславу Володину с просьбой принять альтернативный законопроект. 12 ноября 2020 года ООН дала понять России, насколько сильно она обеспокоена ситуацией: в ООН потребовали РФ обеспечить «детей ГУЛАГа» жильем в течение 2 лет.

Есть и второй законопроект (№ 1024052-7), подготовленный депутатами Галиной Хованской и Сергеем Мироновым и внесенный на рассмотрение «Справедливой Россией», дающий возможность не вставать в общую льготную очередь, а получить единовременную выплату на строительство жилья в течение одного года.

Елена Жемковаисполнительный директор международной организации «Мемориал»:

— Речь не идет о конкретной квартире или доме, это не реституция. Законопроект предоставляет возможность вернуться в тот самый город или в область, где реабилитированный когда-то проживал, максимум за один год

Впрочем, то, что правительственный законопроект получил столько отрицательных отзывов, еще не значит, что проект Галиной Хованской победит. Ясно одно: что проект «Справедливой России», несомненно, больше соответствует решению Конституционного суда и гораздо более дружественный по отношению к жертвам политических репрессий.

Григорий Вайпанюрист, представитель жертв политических репрессий в Конституционном суде РФ

— После 2005 года вернуться не мог никто: обеспечение жильем возвращающихся жертв репрессий стало обязанностью региональных властей, и они получили возможность устанавливать свои правила принятия на жилищный учет. С этого момента в регионах начали отказывать не только в получении жилья, но и в получении места в очереди. Были предъявлены невозможные требования, например, для Москвы: жертвам политических репрессий нужно было доказать, что они последние 10 лет проживают в Москве, при этом не имея собственного жилья. Это замкнутый круг: люди, которым некуда вернуться в Москву, поэтому и обращаются за помощью к государству, а им отвечают, что, чтобы получить здесь жилье, вы сначала должны прожить тут 10 лет и только после этого мы поставим вас в очередь.

Ограничения, связанные с проживанием в столице в течение 10 лет были сняты только в прошлом году Конституционным судом, теперь единственное условие — статус репрессированного и доказательство утраты жилья, после чего человек попадает в общую очередь. Но в других регионах в большинстве случаев не только не начинают предоставлять жилплощадь, а проблему игнорируют в принципе. Чиновники продолжают отказывать людям в постановке в очередь.

Потому принципиально важно вернуть решение проблемы на федеральный уровень, что и предполагает проект Хованской.

26 ноября прошло первое слушание, где правительственный законопроект набрал большее количество голосов и прошел в стадию второго чтения, которое пройдет не раньше января 2021 года. «Мемориал» и Институт права и публичной политики намерены добиваться внесения поправок в законопроект Минстроя, для того чтобы максимально совпадать с моделью решения Конституционного суда и все же вернуть людям отобранное. Если же правительственный законопроект будет окончательно принят без существенных поправок, то «Мемориал» и Институт права продолжат добиваться изменений закона на региональном уровне.

Василиса Ошарина,

специально для «Новой»