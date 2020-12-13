 

Украина выразила протест в связи с расширением Россией санкций

13.12.2020, 4:50, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением правительства РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры». МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В ведомстве добавили, что «украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права».

В пятницу РФ расширила санкции против Украины. В списке лиц, которые подпадают под персональные санкции против Украины, 849 имен. В 2018 году, когда был опубликован первоначальный вариант, их было 322.

В сентябре бывший президент Украины Петр Порошенко был включен в список иностранных граждан, в отношении которых правительством РФ введены специальные экономические меры. В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».



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