 

Британия сочла предложение ЕС о будущих отношениях неприемлемым

13.12.2020, 4:50, Новости дня

Великобритания и Евросоюз все еще не договорились о том, как будут складываться их отношения после Brexit, сообщили источники в британском кабмине.

Великобритания считает нынешнее предложение ЕС «неприемлемым». В правительстве страны заверили, что глава кабмина Борис Джонсон «сделает все возможное в переговорном процессе», но Лондон ждет «справедливого соглашения». По словам источника, договор должен «учитывать фундаментальную позицию Великобритании, которая через три недели станет суверенным государством», не зависящим от ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Напомним, стороны не могут договориться по квотам на вылов рыбы и условиям конкуренции для британских и европейских компаний. Британия пригрозила задерживать рыбаков ЕС при отсутствии сделки по Brexit. ЕС требует, чтобы в Великобритании действовали те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе.



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