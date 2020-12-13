 

Землетрясение произошло в Чечне

13.12.2020, 4:50, Новости дня

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как информирует Северо-Осетинский филиал геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 00.30 мск и продолжалось несколько секунд. Жители многоквартирных домов отчетливо ощутили толчки, в квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались. О каких-либо последствиях землетрясения не сообщалось, передает РИА «Новости».



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