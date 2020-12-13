 

Депутат Никонов объяснил вызвавшее скандал в Казахстане заявление

13.12.2020, 3:56, Новости дня

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил свое высказывание о том, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России».

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», – написал Никонов в своем Telegram.

Ранее МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как информирует пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России», в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что с президентом РФ Владимиром Путиным его связывают доверительные и добрые отношения.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / В Майами полицейского накажут за протрамповскую маску

23.07 / Назван диагноз захватчика заложника в Полтаве

22.10 / Парламент Киргизии снизил избирательный порог для партий на выборах

03.07 / В США за сутки коронавирусом заразились более 55 тыс. человек. Это абсолютный рекорд в мире с начала пандемии

03.09 / Видео: Символы СССР опять приравняли к свастике

27.06 / Экс-нардепа Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюремному сроку за отмывание денег. Адвокаты подали апелляцию

26.06 / Минкультуры предлагает разделить директоров и худруков в театрах, чтобы не повторилось дело Серебренникова

24.06 / Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле

27.06 / В Одессе закрыли пляж возле танкера Delfi

02.11 / Новый Toyota RAV4 существенно модернизировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска