Депутат Никонов объяснил вызвавшее скандал в Казахстане заявление

13.12.2020, 3:56, Новости дня

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов объяснил свое высказывание о том, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России».

«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», – написал Никонов в своем Telegram.

Ранее МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как информирует пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России», в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».

Напомним, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что с президентом РФ Владимиром Путиным его связывают доверительные и добрые отношения.