Греция сохранила ограничения на въезд для россиян
13.12.2020, 3:56, Новости дня
До 7 января в Грецию разрешен въезд не более 500 россиян в неделю, у них должны быть отрицательные тесты на коронавирус, сообщили греческие власти.
В совместном межминистерском решении указывается, что решение продлено на тех же условиях, что и предыдущее, передает ТАСС.
Напомним, Греция решила открыть границу для туристов из РФ в сентябре. При этом был введен ряд ограничений. Лицам, нарушившим ограничительные меры, грозит административный штраф в размере 5 тыс. евро.
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