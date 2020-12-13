Греция сохранила ограничения на въезд для россиян

13.12.2020, 3:56, Новости дня

До 7 января в Грецию разрешен въезд не более 500 россиян в неделю, у них должны быть отрицательные тесты на коронавирус, сообщили греческие власти.

В совместном межминистерском решении указывается, что решение продлено на тех же условиях, что и предыдущее, передает ТАСС.

Напомним, Греция решила открыть границу для туристов из РФ в сентябре. При этом был введен ряд ограничений. Лицам, нарушившим ограничительные меры, грозит административный штраф в размере 5 тыс. евро.