 

Компания Huawei представит операционную систему Pad OS для планшетов

13.12.2020, 3:22, Новости дня

Основной для новой операционной системы стала уже известная Harmony OS. Однако в Huawei решили не останавливаться на данном продукте и усиленно разрабатывают новую операционку Huawei. Как стало известно, она будет устанавливаться на фирменные планшеты.

По мнению аналитиков рынка, новые модели планшетов с данной ОС появятся одновременно с Huawei P50. Презентация состоится в первом квартале будущего года. Так что ожидать осталось недолго.

Также в сети распространили информацию и о планшете Huawei Mate Pad Pro, который получит операционную систему Pad OS. Главным достоинством гаджета станет OLED-экран с диагональю 12,9 дюйма, в котором частота обновления картинки достигнет 120 Гц.



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