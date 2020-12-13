Apple разрабатывает собственный мобильный модем

13.12.2020, 3:22, Новости дня

По словам вице-президента компании Джони Струи, специалисты Apple начали разработку собственного модема, так как в недалеком будущем производитель откажется от аналогов, выпущенных в Qualcomm.

Однако примерно полтора года обе компании подписали договор о поставках еще на шесть лет. Теперь непонятно, будет ли в дальнейшем исполняться контракт. Когда в прессу попала эта информация, акции Qualcomm на биржах подешевели более чем на 6%.

Кроме того, стало известно, что целая команда опытных специалистов перешли в «яблочную» компанию, когда та инвестировала в разработку и будущее производство смартфонов целый миллиард долларов. Скорее всего, новые чипы попадут в мобильные устройства Apple, а об отказе использовать при сборке Mac процессоры Intel стало известно ранее.