 

Задержаны подозреваемые в хищении 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка

13.12.2020, 3:02, Новости дня

МВД задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, в том числе с банковской карты арестованного за подстрекательство к убийству бизнесмена Анатолия Быкова.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из регионов <…> задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка», – цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирины Волк. По ее словам, подозреваемые были установлены благодаря «кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО «Сбербанк».

Источник в правоохранительных органах уточнил, что одним из потерпевших оказался красноярский бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края, у него аферисты украли несколько миллионов рублей.

По данным МВД, мошенники изготавливали поддельные паспорта жертв, которые предъявляли в офисах сотовой связи с просьбой перевыпустить сим-карты с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Получив новые сим-карты, они заходили в мобильный банк жертвы и переводили себе деньги.

Полицейские изъяли у подозреваемых банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража») расследуются сразу в трех регионах Росси: Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

«В отношении задержанных, двоих жителей столицы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Волк.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Нефтяные гиганты Китая решили создать альянс

21.08 / Киевляне получат 92 млн грн социальных выплат ко Дню Независимости – Кличко

09.07 / Москва заняла первое место в инвестрейтинге АСИ

26.08 / По мнению эксперта CNN, у себя на съезде республиканцы врут куда больше демократов

31.08 / Неудачный трюк каскадера на Урале попал на видео

17.09 / Сборная Украины сохранила 24-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА

18.07 / При таком соседе армия в Украине должна стать самым любимым силовым ведомством – Смешко

05.10 / Глава Нацполиции сообщил, сколько протоколов составили за нарушение карантина

08.08 / Флагман Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

29.06 / Опрос: В голосовании по Конституции поучаствовали более 35% россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска